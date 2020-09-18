Российская фигуристка, призер чемпионатов России и финала Гран-при Мария Сотскова отреагировала на многочисленные публикации о допинг-скандале со своим участием.

Спортсменка выложила одно из старых фото с соревнований, написав: «Спасибо за поддержку».

В комментариях к этой публикации подписчики Марии продолжили писать комментарии в поддержку фигуристки. Случившееся называют театром абсурда, поскольку фигуристка завершила карьеру, а только потом получила дисквалификацию.

Напомним, вчера стало известно, что фигуристка Мария Сотскова не сдала три допинг-теста в течение 12 месяцев в период с 2019 по 2020 год, а в допинг-пробе за март 2020 года оказалось запрещенное вещество фуросемид. Позднее фигуристка предоставила фальшивую справку.

Решение РУСАДА по Марии Сотсковой еще не обнародовано на официальном сайте, поэтому нельзя с точностью сказать, на какой срок дисквалифицировали спортсменку. В прессе идет речь о бане на 10 лет.