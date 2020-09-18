Российская фигуристка, победительница финала Кубка России Софья Самоделкина успешно вставила в произвольную программу четверной сальхов и тройной аксель в каскаде.

Видео с тренировочным прокатом программы появилось в «Инстаграме» группы Давыдова. В самом начале постановки фигуристка исполнила квад-сальхов, а вторым элементом стоял каскад из тройного акселя и двойного тулупа.

«Накатываем 4С, 3А. Наша Софа!», — гласит подпись к видео.

Напомним, ради работы над четверными прыжками и их интеграцией в произвольную программу фигуристка пропустила открытое первенство Москвы среди юниоров в «Мегаспорте», также пока неизвестно, на каких именно этапах Кубка России будет выступать Самоделкина.