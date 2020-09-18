Японская теннисистка Наоми Осака объявила о снятии с открытого чемпионата Франции по теннису после победы на US Open.

В своем «Инстаграме» теннисистка опубликовала обращение к болельщикам и поблагодарила всех за поддержку в последние три недели.

«К сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Франции этого года. Моё подколенное сухожилие по-прежнему не в лучшей форме, я бы хотела иметь время на то, чтобы вылечить его», — отметила Осака, добавив, что два турнира Большого шлема оказались слишком близко друг к другу в календаре.

«Организаторам и игрокам я желаю всего лучшего. Скучаю, скоро увидимся! С любовью, Наоми», — заключила Осака.

В финале открытого чемпионата США Осака обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.