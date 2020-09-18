Петербургский «Зенит» может в ближайшее время отпустить в аренду двух своих полузащитников -Алексея Сутормина и Александра Ерохина.

Как сообщает портал Sport24, Сутормин может отправиться по арендному соглашению в подмосковные «Химки», воспитанником СШОР которых он является, а Ерохин — в «Урал», где уже играл ранее.

СМИ также стало известно, что был возможен вариант с трансфером Сутормина в «Сочи», также на правах аренды, но до перехода дело не дошло.

В текущем сезоне «Зенит» сыграл уже 7 туров в РПЛ, однако Ерохин и Сутормин были редко задействованы главным тренером Сергеем Семаком. Ерохин сыграл в общей сложности около 60 минут, забил 2 мяча и сделал результативный пас. Сутормин провел на поле 20 минут за 7 матчей, четыре раза он выходил на замену.