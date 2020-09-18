Петербургский женский волейбольный клуб «Ленинградка» стартует в чемпионате России по волейболу сезона-2020/21 матчем против клуба «Заречье-Одинцово».

Игра состоится сегодня, 18 сентября, в городе Одинцово, место проведение — площадка волейбольного центра Московской области. Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Эта игра станет для «Ленинградки» и «Заречья» 39-ой по счету в истории клубов. В чемпионате России клубы сыграли 29 встреч друг с другом, 9 раз они встречались на разных стадиях Кубка России и Кубка Победы.

Последний раз эти команды встречались в рамках предварительного этапа кубка России-2020. «Ленинградка» одержала победу над «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 по партиям.