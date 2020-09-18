Российский футбольный тренер, бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может в ближайшее время возглавить московское «Динамо».

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, это основной кандидат на пост главного тренера «бело-голубых».

Ранее сообщалось, что в шорт-листе у «Динамо» есть еще две кандидатуры на пост главного тренера команды — это Желько Бувач, работник структуры клуба и бывший помощник Юргена Клоппа, а также экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов — данные Sport24.

Вчера, 17 сентября, «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде «Локомотиву» из Тбилиси. После этого в СМИ появилась информация, что уже очень скоро состоится отставка Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.