Российский актер театра и кино, известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о конкуренции в чемпионате России между «сине-бело-голубыми» и московским «Спартаком».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Боярский отреагировал на заявления о том, что «Спартак» то и дело бросает «Зениту» перчатку. «Думаю, пусть «Спартак» бросит еще маечку и трусики — это будет уместно», — отметил Боярский, добавив, что высказывания о силе и будущем чемпионстве «Спартака» — это популизм.

Как считает актер, «спартаковцам» еще далеко до той формы, в которой сейчас пребывает «Зенит».

«Понимаю, «Спартак» — хорошая, любимая Москвой команда. Это визитная карточка столицы. Но посмотрим, как эти карточки сложатся в итоге», — сказал Боярский, отметив, что свой уровень «Зенит» покажет в очной встрече со «Спартаком». По мнению актера, «Спартак» не станет конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России.