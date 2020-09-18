Допинговые скандалы в фигурном катании — вещь редкая, но меткая. Если уж случаются, то обычно все проходит достаточно громко и с большим размахом.

На этот раз в эпицентре оказалась участница Олимпиады-2018, серебряный призер Финала Гран-при и чемпионата России Мария Сотскова. И это шикарное пособие по тому, что может произойти, если халатно отнестись к завершению карьеры.

Первым о допинг-скандале написало агентство Reuters, а спустя некоторое время сразу в нескольких крупных российских СМИ появилась информация о различных подробностях дела. РБК, ТАСС, РИА Новости, кто-то писал про пропуск допинг-тестов, кто-то делал акцент на поддельной справке, а потом появилась информация и о запрещенном веществе

Наиболее полную картину представил портал «RT на русском». В ноябре 2019 года Мария Сотскова приняла решение о завершении карьеры, однако не сообщила об этом официально, в том числе не уведомила РУСАДА. Поскольку Мария оставалась в списке действующих спортсменок, ее обязаны были тестировать на допинг.

Как утверждает RT, в допинг-пробе Сотсковой за март 2020 года — когда она уже пять месяцев как прекратила кататься — обнаружили запрещенный мочегонный препарат фуросемид. В тот момент спортсменка пыталась объяснить допинг-офицерам, что ей уже не нужно сдавать тесты, она же ведь закончила кататься, но пробу все равно взяли согласно правилам и всем имеющимся документам.

Откуда появилось 10 лет дисквалификации? За обычную положительную допинг-пробу столько не дают, тем более фуросемид сам по себе преимуществ не дает, этот препарат помогает в сгонке веса или же является веществом, которое помогает вымывать из организма следы другого допинга. Все дело в ниоткуда взявшейся поддельной справке, которой фигуристка пыталась оправдать не то пропуск допинг-тестов, не то прием фуросемида — хотя если не оформлены терапевтические исключения, Сотскову все равно бы ждал бан. Но не такой крупный и менее громкий, все бы все поняли и это бы не так сильно ударило по российскому фигурному катанию. А так мы получили второе дело Лысенко, только в масштабе страны, а не мира.

Сама Мария Сотскова информацию об скандале не подтверждает и не опровергает. В «Инстаграме» она просто поблагодарила всех за поддержку, а под ее постами продолжают сыпаться комментарии об абсурдности ситуации.

Позиция РУСАДА — не комментировать подробности ситуации, пока данные о деле не будут официально обнародованы. Как сообщали в СМИ, слушания по делу Сотсковой уже состоялись в закрытом режиме в конце лета, так что скоро должна поступить и официальная информация.

Да, Сотсковой ничего не грозит в плане спортивной карьеры, она ее уже завершила сейчас живет совсем другой жизнью, однако это очередной имиджевый удар по российскому спорту.

И еще это очень хороший урок всем фигуристам и фигуристкам, которые зависли между продолжением и завершением карьеры — привет Алине Загитовой — что если уж считаешься действующей спортсменкой, нужно продолжать выполнять антидопинговые обязательства. Или же сразу объявлять об окончании карьеры.