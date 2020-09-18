Матч 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21 между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» официально отменен, поскольку команда гостей не сможет явиться на матч из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба лиги, которую «Ротор» уведомил о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом в клубе.

Ранее в «Роторе» было выявлено 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, после чего был отменен матч 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар». Команде из Волгограда присудили техническое поражение со счетом 3:0 согласно обновленному регламенту чемпионата.

За два дня до матча «Ростов» — «Ротор» в РПЛ заявили, что решение о проведении игры примет Роспотребнадзор.