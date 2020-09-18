Российский хореограф и продюсер, серебряный призер Олимпиады-2020 Илья Авербух высказался о ситуации с допинговой дисквалификацией российской фигуристки Марии Сотсковой.

Под постом Сотсковой, в котором она поблагодарила болельщиков за поддержку в ситуации с допинг-скандалом, Авербух оставил возмущенный комментарий.

«Слова поддержки — это конечно всё хорошо, но хотелось бы услышать и вашу версию того, что произошло!», — написал Авербух, добавив, что в противном случае Сотскова не услышит слов поддержки от него.

Напомним, по данным ряда российских СМИ Мария Сотскова была дисквалифицирована РУСАДА на 10 лет после того, как пропустила более трех допинг-тестов за 12 месяцев, в марте 2020 года сдала положительную допинг-пробу, а также предоставила поддельную справку.