В Следственном комитете Российской Федерации заявили о пресечении деятельности ОПГ, работавшей с незаконной продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия.

Слова официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко цитирует РИА Новости.

Случаи мошенничества с продажей билетов происходили с 2018 по 2020 год, за это время злоумышленники создали более 300 сайтов-двойников различных учреждений культуры и спорта в разных регионах России. В частности, людям продавали билеты в «Мариинский театр» и «Большой театр», на матчи ФК «Спартак», а также на мероприятия на арене «Лужники» в Москве. На поддельных сайтах использовали эмблемы театров и других реальных организаций, при этом реализовывали билеты без разрешения на продажу.

Общая сумма ущерба составила около 1 миллиарда рублей, деньги мошенники получали на рассчетные счета подконтрольных организаций, а затем выводились.