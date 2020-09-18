Супруга российского нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина Дарья Валитова сообщила о том, что переболела коронавирусом.

В своем «Инстаграме» Валитова отвечала на вопросы подписчиков в «сторис». Один из них спросил у девушки, болела ли она коронавирусом. На это жена Кокорина написала в ответ: «Да, и выработала достаточно хорошие антитела».

Отметим, сообщалось, что сразу после перехода в «Спартак» Александр Кокорин получил травму. Футболист смог дебютировать за клуб только в матче 7-го тура РПЛ против московского ЦСКА, выйдя на замену на 56-й минуте. Болел ли Александр Кокорин коронавирусом, неизвестно. Во время своей травмы он посещал матчи «Спартака» и сидел на трибуне вместе со своим сыном Майклом.