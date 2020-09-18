Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказался о переходе двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в обратно в группу Этери Тутберидзе.

«Во-первых, эта новость, о которой мне рассказал один из моих учеников (так как я не очень слежу за новостями), вызвала у меня только улыбку», — отметил Арутюнян, слова которого цитирует блог «The Skating Lesson» в инстаграме.

Также Арутюнян отметил, что переходы в фигурном катании неизбежны, поэтому надо научиться вести себя цивилизованно и не смешить людей.

«Нам не стоит делать из этого трагедию, а тем более различные хореографические выпады и публичные заявления о разного вида предательствах», — отметил Арутюнян, добавив, что тренер сам воспитывает ученика и нужно научиться уважать его решение.

«Что касается прогнозов — мы видели, что было, и увидим, что будет», — заключил Арутюнян.