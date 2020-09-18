Первый этап кубка России по фигурному катанию в Сызрани стартует сегодня, 18 сентября, выступлениями танцевальных пар по взрослым и по юниорам с ритм-танцами.

Соревнования на «Сызрань-Арене» продлятся до 22 сентября.

Прямую трансляцию соренований в категориях КМС и МС можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

На 14:30 по московскому времени (15:30 по местному) запланированы выступления танцевальных дуэтов в категории КМС (юниоры). В заявке на турнир значатся 15 юниорских пар.

На 16:45 по московскому времени запланировано начало выступлений взрослых танцевальных пар, в том числе среди которых участники сборной России Софья Шевченко/Игорь Еременко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Аннабель Морозов/Андрей Багин.