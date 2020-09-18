Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в шутку стала президентом Федерации фигурного катания России.

Если вводить в запрос в поисковой системе Google «ФФККР» или «Федерация фигурного катания на коньках России», то справа, рядом с найденными ссылками располагается кусочек статьи об организации из Википедии.

Вся остальная информация в карточке верна, в т.ч. год основания федерации и имя генерального директора ФФККР — это Александр Коган.

Если перейти по ссылке и открыть статью в Википедии, то там информация верна — президентом ФФККР является Александр Горшков.

Ранее стало известно о том, что Евгения Медведева вновь стала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе в «Самбо-70».