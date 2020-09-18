Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев и его будущий противник, американец Джеральд Мершерт провели дуэль взглядов накануне боя в среднем весе на турнире UFC Fight Night 178.

Фото и видео с мероприятия перед туниром появились в официальном «Инстаграме» UFC и его российской версии.

Бой Чимаев — Мершерт пройдет в основном карде турнира, главным событием которого является бой в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Тайроном Вудли. Турнир состоится в Лас-Вегасе на площадке UFC Apex в субботу, 19 сентября.

Ранее Хамзат Чимаев провел в смешанных единоборствах 8 боев и одержал 8 побед. Его оппонент Мершерт провел 44 боя в ММА, 31 поединок завершился его победой, еще 1 боец проиграл.