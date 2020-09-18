Швейцарский нейрохирург Эрик Ридерер оценил шансы на возвращения легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера на возвращение к нормальной жизни.

Слова эксперта цитирует RMC Sport.

«Я думаю, что сейчас Михаэль находится фактически в вегетативном состоянии. То есть он бодрствует, но не реагирует на окружающих», — отметил Ридерер, добавив, что сейчас гонщик дышит, его сердце бьется, возможно, он научился вновь сидеть или делать несколько шагов с помощью другого чловека, однако не более того.

«Есть ли у нас шанс увидеть Михаэля Шумахера прежним, как до инцидента? Я так не думаю», – заключил Ридерер.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер ударился головой о скалу на горнолыжном курорте, после чего долгое время находился в коме.