Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем «Инстаграме» новые фотографии.

«Вот ответь честно: ты счастлив в эту секунду?» — написала Солдатова в посте, прикрепив два фото в необычных модных джинсах.

Многие подписчики в комментариях ответили на этот вопрос «Да», были и те, кто писали более развернуто: «Не очень, но твоя красота даёт возможность верить в лучшее», «Я всегда буду счастливой пока со мной близкие, родные, любимые, люди. Тренер мой любимый, я буду счастлива». Также поклонники Александры отметили красоту спортсменки.

Ранее спортсменка рассказала о том, что собирается получать второе высшее образование. По первому образованию Александра Солдатова — тренер по художественной гимнастике.