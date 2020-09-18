На Этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани сегодня, 19 сентября, состоится выступление женщин в короткой программе.

На данный момент известно о том, что в соревнованиях примут участие девять спортсменок, среди которых подопечные Этери Тутберидзе Майя Хромых и Анна Щербакова. Также на этом этапе выступят петербургская фигуристка Мария Талалайкина и представительница группы Сергея Давыдова в СШОР ЦСКА Анна Фролова.

Также в соревнованиях примут участие Станислава Молчанова, Арина Онищенко, Софья Сарновсая, Камила Султанмагомедова и Виктория Ющенкова.

Начало выступлений женщин в короткой программе назначено на 14:55 по московскому времени (15:55 по местному). Выступления в произвольной программе состоятся в воскресенье, 20 сентября.