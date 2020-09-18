Российский миллиардер, бывший президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров решил отказаться от покупки футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Информацию об этом сообщает английский портал Daily Mirror.

Как стало известно СМИ, Прохоров был одним из потенциальных покупателей «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров, однако решил отказаться от приобретения клуба. Еще один потенциальный покупатель «Манчестер Юнайтед» — это сэр Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании.

Ранее Михаил Прохоров уже был владельцем спортивного клуба: 10 лет бизнесмен владел баскетбольным клубом «Бруклин Нэтс», выступающим в НБА (2009-2019).

Бизнесмен Малкольм Глейзер стал обладателем контрольного пакета акций «Манчестер Юнайтед» в 2005 году, скупив их у других владельцев.