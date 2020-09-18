Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий не сможет помочь команде в ближайших двух турах чемпионата России по футболу, где команда сыграет против «Урала» и «Уфы».

Как пишет портал Gazeta SPb, Ракицкий не сыграет в матчах с «Уралом» и «Уфой», поскольку ему нужно продолжать восстановительные процедуры, чтобы полностью оправиться от травмы. Изначально сообщалось, что повреждение оказалось не таким серьезным, но футболисту потребовалось более глубокое восстановление. Сейчас защитник не тренируется в общей группе и проходит реабилитацию.

Ракицкий уже пропустил из-за травмы матч 7-го тура РПЛ против тульского «Арсенала». В штабе «Зенита» надеются на то, что футболист сможет принять участие в матче против московского «Спартака», который запланирован на 3 октября.