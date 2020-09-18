Кубок мира-2020/21 по лыжным гонкам будет проведён в прежнем формате несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

Как сообщает шведское издание Expressen, сейчас FIS выбирает план А, который означает проведение этапов Кубка мира по изначально запланированному графику. Об этом сообщил рейс-директор FIS Пьер Миньерей.

Менеджер сборной Швеции Андерс Бюстрём добавил, что в текущих условиях лыжники будут соблюдать особый протокол, связанный с противодействием заражению коронавирусом.

«Лыжники должны сдавать по два теста на коронавирус в неделю – перед выездом на этап и на месте. Для нашего бюджета это будет дорого, но мы хотим соревноваться», — отметил специалист.

Ожидается, что комитет Кубка мира представит положение о проведении соревнований совету FIS.