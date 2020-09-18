Американские фигуристы-одиночники Нейтан Чен и Мэрайя Белл представят свои короткие и показательные программы онлайн на турнире Japan Open 2020.

Информацию об этом сообщает TV Tokyo. Отмечается, что японские фигуристы примут участие в турнире в режиме live, программы Чена и Белл будут показаны в видеозаписи.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ISU приняли решение провести серию Гран-при по фигурному катанию в формате национальных турниров в связи со сложной ситуацией в разных странах и проблемами с международным авиасообщением. Таким образом, американские фигуристы смогут принять участие только в Гран-при США, поскольку проживают и тренируются в этой стране.

Коммерческий турнир Japan Open ранее проводился в формате соревнования нескольких команд, состоящих из разных фигуристов.