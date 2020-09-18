Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о вылете московского «Динамо» ил Лиги Европы во втором квалификационном раунде.

Слова Геркуса цитирует портал «Москва.ру». Специалист отметил, что катастрофа «Динамо» не стала неожиданность, поскольку клуб переживает тяжелый период, а на молодого тренера взвалили работу по тотальной перестройке команды.

«Такому колхозу мы проигрываем впервые», — отметил Геркус, добавив, что судя по общем тенденциям в российском футболе, такое станет обыденностью, к которой нужно привыкать уже сейчас.

Напомним, «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» из Тбилиси, проиграв со счетом 1:2 и вылетев с турнира. В составе «Динамо» с пенальти отличился Николай Комличенко, но это был лишь гол престижа на 94-й минуте.