Аналитик Ярослав NS Кузнецов и игрок Андрей Ghostik Кадык высказались в твиттере на счёт третьей сокровищницы от Valve Immortal Treasure.

Ярослав, на этот раз, примкнул к мнению большинства и согласился, что предметы из сундука выглядят недоделанными.

Посмотрел третий сундук седня, обычно говорю «ну мол хз чо все жалуются, хороший сундук», ну обычно так и есть, но в этот раз примкнул к тем кто недоволен, реально чета слабенько, понимаю там пандемия мешает, туда-сюда, да и понятно, что это вкусовщина конечно, но мне не зашло, — высказался аналитик.

Андрей встал на позицию разработчиков и написал, что из-за коронавирусной пандемии, Valve пришлось нелегко и выпуск самой сокровищницы уже плюс.

Нет сундука — плохо, выпустили сундук — жалуются что плохой????. Там и вправду кое-где можно было лучше, но объясняли же, что в трудной ситуации из-за коронавируса находятся разработчики, хорошо хоть выпустили его.

Immortal Treasure III состоит из новых предметов на Pugna, Clockwerk, Oracle, Treant Protector, Gyrocopter и Lich. Помимо стандартных предметов у пользователей есть шанс выбить очки компендиума, редкую вещь на Pugna, ультра-редкий предмет на Phoenix или секретную вещь.