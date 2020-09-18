Российский фигурист Максим Серов получил серьезную травму во время ритм-танца на первом этапе Кубка России в Сызрани. Серов работает в танцах на льду, выступая с Анастасией Федоровой.

Во время их проката в категории юниоров фигурист потерял равновесия в ходе исполнения поддержки. Парень упал, ударившись спиной и затылком о лед. Фигуристка упала следом на него.

Серов вроде бы поднялся и даже самостоятельно дошел до бортика. Однако покинуть лед самостоятельно он не смог. Его унесли на носилках.

Отметим, что в женском одиночном катании в Сызрани выступят двукратная чемпионка России Анна Щербакова, олимпийская чемпионка мира Евгения Медведева и другие сильнейшие фигуристки страны.