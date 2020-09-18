Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы, к которой может иметь отношение российский «Ростов». Если команда Валерия Карпина преодолеет сопротивление израильского «Маккаби» на стадии квалификации, то сыграет с лучшим в паре «Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия).

Таким образом, «Ростов» с большой вероятностью сразится с командой Жозе Моуринью». Противостояние будет одноматчевым. Это значит, что россияне отправятся в Македонию или Англию.

Встреча пройдет 1 октября. Победитель попадет в групповой этап турнира. Но сначала Карпину нужно пройти клуб из Израиля. С «Маккаби» из Хайфы ростовчане проведут встречу 24 сентября на своей «Ростов-Арене».

Напомним, что «Ростов» занял пятое место в розыгрыше РПЛ прошлого сезона.