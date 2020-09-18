Трансферное окно закрывается 17 октября. До этого времени обязательно будут всплывать те или иные фамилии футболистов, которых будут отправлять в «Зенит». Также ряд игроков петербургского клуба будут связывать на предмет ухода из клуба. Собираем те слухи, которые уже всплывали.

На вход

Виллиан Роша, защитник («Портимоненсе»)

Информацию об этом защитнике появилась еще в июле. Сообщалось, что «Зениту» интересен этот игрок. Португальцы якобы ответили, что готовы вести переговоры, начиная с 20 млн евро. Контракт Виллиана с клубом действует до лета 2023 года, в котором есть пункт об отступных за футболиста, они составляют 40 миллионов евро.

Каан Айхан, защитник («Фортуна»)

В конце июля в «Зенит» отправляли защитника из Дюссельдорфа. 25-летний турок, родившийся в Германии, был интересен «Аталанте», но в переговоры якобы вступил «Зенит», на тот момент опережающий итальянцев в борьбе за защитника. Сумма трансфера — 10 млн евро.

Максим Осипенко («Ростов»)

В конце августа сообщалось о желании «Зенита» пригласить защитника Ростова. Игрок дебютировал в РПЛ в «Тамбове», а уже зимой перешел в «Ростов». Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.

Хавьер Пасторе, полузащитник («Рома»)

Дальше следует целая порция слухов, которые устал опровергать гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Аргентинец Пастере когда-то был звездой «Палермо» и «ПСЖ», а сейчас осел в «Роме». Пасторе предложили «Зениту», поскольку главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека не расчитывает на игрока.

Сами Хедира, полузащитник (свободный агент)

Сообщается, что «Зенит» интересуется 33-летним немцем, которого замучили травмы. Многочисленные повреждения и возраст игрока не позволяют верить в этот слух всерьез. В сезоне-2019/20 Хедира сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

Адель Таарабт, полузащитник («Бенфика»)

Еще один слух — марокканец Таарабт, который также вошел в список интересов «Зенита». 31-летний помимо питерцев привлек внимание «Олимпиакоса», «Сампдории» и «Фиорентины». В прошлом сезоне португальского чемпионата Таарабт провел 24 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его примерная стоимость составляет 5.5 миллиона евро.

Родриго де Пауль, полузащитник («Удинезе»)

Самый реальный на сегодня слух: информацию об интересе «Зенитом» этим аргентинцем исходила из разных источником и в разное время. СМИ сообщают, что за атакующего хавбека, который может активно продвигать мяч, хотят 35 млн евро. В прошлом сезоне де Пауль сыграл 35 матче за «УДинезе», в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Марко Рог, полузащитник («Кальяри»)

СМИ сообщали о запросе, который сделал «Зенит» в итальянский клуб по 25-летнем хорвату. «Кальяри» запросил 25 млн евро. Сообщалось, что в «Зените» посчитали эту сумму завышенной и завершили переговоры. В прошлом сезоне Рог сыграл 32 матча за «Кальяри», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Набиль Фекир, полузащитник («Бетис»)

27-летний француз был приоритетной целью «Зенита» в это трансферное окно. Об этом сообщило AS. За бывшего игрока «Лиона» и нынешнего лидера «Бетиса» просят не менее тридцати миллионов евро. Позже гендиректор Александр Медведев опроверг информацию об интересе к Фекиру.

Матиас Весино, полузащитник («Интер»)

Также СМИ сообщали, что 29-летнего уругвайца предложили «Зениту». «Интер» намеревался расстаться с игроком национальной сборной и одним из претендентом на игрока называли «Зенит». Миланский клуб хочет за Весино 20 млн евро. В прошлом сезоне футболист сыграл 20 матчей за клуб, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

На выход

Эмильяно Ригони

Если «Зенит» купит иностранца, то Ригони покинет команду, иначе петербуржцы перестанут попадать под лимит. Главным претендентом на аргентница является «Сочи».