Хореограф Илья Авербух отметил, что, по его мнению, нужно сделать Этери Тутберидзе, чтобы Евгения Медведева вновь почувствовала вкус победу.

По его словам, у Тутберидзе есть свой рецепт побед, своя система подготовки, которую можно назвать эксклюзивной.

«И я думаю, что возвращение к тем винтикам и шурупчикам, которые есть в схеме подготовки, к которым Женя привыкла, могут сыграть важную роль. Этери Георгиевна и Женя будут ставить перед собой большие цели. Для Медведевой этот переход будет очень важным», — приводит слова Авербуха Sport 24.

Авербух подчеркнул, что в фигурном катании тренер — это не только тренер, но и практически вторая мама.

Напомним, что в среду стало известно о возвращении Медведевой к Этери Тутберидзе.