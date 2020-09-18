Тренер российских лыжников Маркус Крамер рассказал об особенностях подготовки одного из сильнейших отечественных лыжников Сергея Устюгова.

Устюговуа в соцсетях болельщики обвиняют в том, что он набрал вес. По словам Крамера, Устюгов испытывал проблемы с весом, которые возникают у него после каждого межсезонья. Однако в течение десяти дней он сбрасывает только тренировками по пять килограммов.

«Он очень быстро сбрасывает вес и набирает форму. Наверное, это не совсем правильно начинать тренировочный процесс с лишним весом, мы оба это знаем. Но подготовке это никак не мешает, поскольку он быстро приходит в боевое состояние», — приводит слова Крамеры на «Лыжи».

Также под руководством Крамера медалистка Олимпиады Юлия Белорукова (в замужестве Ступак) и призер чемпионата мира Глеб Ретивых. Также в состав группы входят Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Алиса Жамбалова, Майя Якунина.

Еще с 10 июня спортсмены начали подготовку к следующему сезону, тренируясь в подмосковном Пересвете.