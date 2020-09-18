Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поведала о стиле своего гардероба.

По словам Медведевой, у нее их два. Фигуристка старается их не комбинировать между собой, поскольку ей кажется, что она не очень разбирается. Поэтому ели надевает спортивный стиль, то это буду только спортивные вещи, а если кэжуал — то классические.

Медведева подчеркнула, что любит осеннюю одежду, среди которой ботильоны на каблуках, пальто, шляпки и сумки из эко-кожи. Фигуристка любит базу и больше строгости во внешнем виде.

«Раньше мне нравился такой стиль: вязаные высокие разноцветные чулки, яркие юбки и массивные кроссовки. Сейчас я бы такое уже не стала носить. Яркие цвета в одежде я люблю, но теперь стараюсь использовать более мягкие оттенки», — цитирует Медведву Nike.

Напомним, что в среду Медведева приступила к тренировкам под руководством Этери Тутберидзе.