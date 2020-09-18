Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган отреагировал на информации о 10-летнем бане российской фигуристки Марии Сотсковой за фальсификацию справок.

По словам Когана, не очень ясно, почему агентство Reuters пользуется непонятными источниками, сливающими информацию.

«Когда будет окончательный вердикт РУСАДА, тогда пройдет заседание исполкома, который принимает решение. Дальше — все по шагам. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Когда «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера стало известно, что фигуристка Мария Сотскова не сдала три допинг-теста в течение 12 месяцев в период с 2019 по 2020 год, а в допинг-пробе за март 2020 года оказалось запрещенное вещество фуросемид. После этого фигуристка предоставила фальшивую справку.