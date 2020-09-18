Групповой этап ESL Pro League Season 12 подходит к концу, а значит сейчас лучшее время. Сегодня и завтра будут проходить важные матчи, которые решат судьбу команд, пройдут ли они в следующий этап или нет.

FaZe vs NiP

ESL Pro League Season 12 Europe

FaZe просто отвратительно смотрятся по ходу этого турнира, даже Нико в твиттере признался, что сейчас на него идёт сумасшедшее давление со стороны комьюнити, но есть один маленький плюс. Когда команде нечего терять, она начинает чувствовать себя более раскованно и не боится проиграть. А я напомню, у Фейз больше нет шансов на выход в следующую стадию турнира, поэтому парни будут играть просто в своё удовольствие.

У шведов сейчас замена и их тренер, который давненько так мышку в руках не держал, будет сражаться вместо nawwk. Ух не позавидую я этому тренеру сейчас, все зрители трансляции будут следить за его игрой.

Прогноз

Коэффициенты неумолимо падают на FaZe Clan и я согласен с букмекерами, они сегодня должны брать свою первую встречу.

Fnatic vs Astralis

ESL Pro League Season 12 Europe

Датчане вышли из отпуска, сделали небольшие решафлы и уже четвёртую игру подряд показывают, что недаром они были лучшей командой мира на протяжении двух лет. Невероятная победа над Vitality, mousesports и NiP вселило мою уверенность в этих парней снова.

Фнатик показывают рваные результаты и играют очень нестабильно. Думаю, даже если шведы очень сильно соберутся и будут играть на 150%, то Astralis всё равно их переиграют на дикой уверенности. Парни сейчас заряжены и это видно по активным действиям на карте и жёсткой стрельбе.

Прогноз

Астралис для меня фавориты в этом матче и так как коэффициент не сильно большой, можно сыграть догоном на 1 и 2 карту.

Liquid vs Cloud9

ESL Pro League Season 12 North America

У «облачков» сейчас всё плохо, организация отказалась от состава, а покупать их никто не хочет. И на это есть ряд причин, куча поражений против команд «от мала до велика». Единственное светлое пятно, это победа против Triumph, но разве это уровень победителей Мейджора?

«Жидкие» играют не на лучшем своём уровне, но проходить таких парней должны с лёгкостью. Ну и пора бы им уже снова стать лучшей командой региона.

Прогноз

Ставка на Liquid смотрится отлично. Беру.