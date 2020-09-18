Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл оценила падение, которое допустила российская фигуристка Камила Валиевой после неудачного исполнения четверного тулупа на контрольных прокатах сборной России.

По словам Баюл, нельзя так прыгать четверной тулуп, поскольку Валиева применила технику тройного акселя.

«Когда они вырастут на шесть дюймов, прыжки больше не будут получаться. Недостаточно силы и техники. Так грустно видеть, когда малыши думают, что прыжки — это фигурное катание», — написала Баюл в инстаграме.

По словам Баюл, после таких падений в 35 лет нужен новый комплект бедер. «Здесь только баллы для оценки и нет артистизма», — добавила она.

Валиева показывала программу под музыку «Болеро» Мориса Равеля. Фигуристка исполняла программу в черном соревновательном комбинезоне.