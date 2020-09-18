Организация Natus Vincere совершила кардинальное изменение в своём составе по Dota 2. Команда долгое время не показывала достойных результатов и менеджмент решил пойти на экстренные меры.
Из основного состава в запас ушли Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов, Никита young G Бочко и тренер Андрей Mag Чипенко. Информация об этом появилась на официальном сайте «Рождённых Побеждать»
Операционный директор Алексей xaoc Кучеров высказался на счёт изменений, где согласился на глобальную перестройку коллектива.
Я согласен с болельщиками клуба, которые хотят кардинальных изменений. Сегодня мы начинаем перестройку состава и рассматриваем различные возможности и пути решения, которые будем взвешивать в течение ближайших месяцев, чтобы прийти к оптимальному варианту.
В основном составе осталось только два игрока: Ильяс Illias Ганеев и ru Александр Immersion Хмелевской.
По заявлениям клуба, работа над поиском подходящий кандидатов и тренера уже ведётся и новый состав будет формироваться поэтапно по ходу проходящий турниров.
Состав Natus Vincere выглядит следующим образом
— Александр Immersion Хмелевской
— Ильяс illias Ганеев
— Владислав Crystallize Кристанек (запас)
— Никита young G Бочко (запас)
— Павел 9pasha Хвастунов (запас)
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