Организация Natus Vincere совершила кардинальное изменение в своём составе по Dota 2. Команда долгое время не показывала достойных результатов и менеджмент решил пойти на экстренные меры.

Из основного состава в запас ушли Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов, Никита young G Бочко и тренер Андрей Mag Чипенко. Информация об этом появилась на официальном сайте «Рождённых Побеждать»

Операционный директор Алексей xaoc Кучеров высказался на счёт изменений, где согласился на глобальную перестройку коллектива.

Я согласен с болельщиками клуба, которые хотят кардинальных изменений. Сегодня мы начинаем перестройку состава и рассматриваем различные возможности и пути решения, которые будем взвешивать в течение ближайших месяцев, чтобы прийти к оптимальному варианту.

В основном составе осталось только два игрока: Ильяс Illias Ганеев и ru Александр Immersion Хмелевской.

По заявлениям клуба, работа над поиском подходящий кандидатов и тренера уже ведётся и новый состав будет формироваться поэтапно по ходу проходящий турниров.

Состав Natus Vincere выглядит следующим образом

— Александр Immersion Хмелевской

— Ильяс illias Ганеев

— Владислав Crystallize Кристанек (запас)

— Никита young G Бочко (запас)

— Павел 9pasha Хвастунов (запас)