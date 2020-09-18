Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара официально стал футболистом «Ливерпуля». Английский клуб объявил о завершении сделки на своем сайте.

Сообщалось, что изначальная сумма перехода составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение все длительности контракта 29-летнего испанца.

Сам Алькантара заявил, что во время игры на «Энфилде» за «Баварию» испытал невероятные чувства и был поражен, как люди в Ливерпуле живут футболом. Это стало одной из причин перехода.

Тьяго является воспитанником «Барселоны». Испанец выступал за нее с 2008 по 2013 год, а затем перешёл в «Баварию». В прошлом сезоне сыграл в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил три мяча.