Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла доиграть до конца матч третьего круга турнира категории Premier в Риме. В ходе тай-брейке первого сета с белоруской Викторией Азаренко Касаткина побежала к сетке по укороченного удара и неудачно упала.

Азаренко стала помогать сопернице: принесла лёд, обтёрла полотенцем. Затем с помощью судьи довела до стула, чтобы собрать вещи. После прихода врача расстроенная Касаткина пожала Азаренко руку и досрочно завершила матч. У россиянки подвернут голеностоп.

Соперницы провели на корте один час 16 минут. За это время они обошлись без эйсов, реализовав по 4 брейк-пойнта. Азаренко сделала две двойные ошибки, Касаткина допустила три ошибки на подачи.

За выход в полуфинал Азаренко сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в третьем круге выиграла у британки Йоханну Конту — 6:4, 6:1.