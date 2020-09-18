В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Даллас Старз». Во второй раз в истории решающего матча в плей-офф НХЛ сыграют сразу шесть российских хоккеистов.

В составе «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

За «Даллас» тоже три: вратарь Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Андрей Василевский, вратарь «Тампы»

26-летний Василевский был выбран на драфте НХЛ 2012 «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 19-м номером. В своем дебютном матче в НХ (16 декабря 2014 года) «Тампа» победила «Филадельфию Флайерз» 3:1, а сам Василевский отбил 23 броска из 24. Второй российский обладатель «Везина Трофи». Летом 2016 года Василевский подписал с «Тампой» новое трехлетнее соглашение на $ 3,5 млн в год, начиная с сезона 2017/18.

Антон Худобин, вратарь «Далласа»

В этом сезоне 34-летний Худобин неожиданно стал основным вратарем «Далласа» после провала прежнего стража №1 Бена Бишопа. До этого в Кубке Стэнли к 34 годам у россиянина до этого сезона набиралось лишь два матча. Худобин играет большую роль в раздевалке, делая все, чтобы команда добивалась успеха. По словам нападающего «Далласа» Джо Павелски, в раздевалке он оказывает на всех успокаивающее влияние.

Михаил Сергачев, защитник «Тампы»

В 2016 году был выбран в 1-м раунде под общим 9-м номером клубом «Монреалем». Дебютировал в НХЛ 13 октября 2016 года в матче против «Баффало Сейбрз» и стал самым молодым защитником в истории «Монреаля», когда-либо игравшим за клуб. В 2017-м был обменян в «Тампу» на форварда Джонатана Друэна.

Антон Гурьянов, нападающий «Далласа»

23-летний Гурьянов в 2015 году выбран «Даллас Старз» в первом раунде под общим 12-м номером. 13 мая 2016 года подписал с «Далласом» контракт новичка, после чего был отправлен в фарм-клуб, выступающий в АХЛ. В начале 2017 года стал бронзовым призёром молодежного чемпионата мира в составе сборной России, забросив победную шайбу в овертайме в игре за третье место. В августе этого года набрал 5 очков (4+1) в матче против «Калгари Флэймз» (7:3). Гурьянов стал первым российским хоккеистом в истории, кому удалось сделать покер в плей-офф Кубка Стэнли.

Никита Кучеров, форвард «Тампы»

27-летний Никита — главный снайпер НХЛ современного времени. Кучеров бладатель призов «Арт Росс Трофи» (2019), «Харт Трофи» (2019), «Тед Линдсей Эворд» (2019). На драфте 2011 года Кучеров был выбран во втором раунде «Тампа-Бэй Лайтнинг» и лично Стивом Айзерманом. В 2013 году Кучеров был вызван из АХЛ в основной состав «Тампы» из-за перелома капитан Стивен Стэмкос. В конце ноября он забил в первой же смене своей первой игры против «Рейнджерс». В июле 2018 года подписал с «Тампой» новый 8-летний контракт на общую сумму $ 76 млн. В сезоне 2018/19 набрал 128 очков в регулярном чемпионате — лучших результат среди российских игроков.

Александр Радулов, форвард «Далласа»

Дебютировал в НХЛ 34-летний форвард еще в 2006 году. В своём первом сезоне сыграл 64 матча и набрал 37 очков (18+19) за «Нэшвилл». В 2008 году при действующем контракте с «Нэшвиллом» уехал в КХЛ, подписав соглашение с «Салават Юлаевом». В июле 2016-го после многих сезонов в составе СЮ и ЦСКА подписал однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс» на $ 5,75 млн. Через год накануне своего 31-летия подписал 5-летний контракт с клубом «Далласом» на $ 31,25 млн.