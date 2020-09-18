Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал, что пока не нужно ожидать дебюта за СКА 15-летнего Матвея Мичкова.

Несмотря на яркую игру в МХЛ Мичкову всего 15 лет — не хватает габаритов для игры среди мужиков.

«Рановато. Он не такой габаритный. Думаю, годик еще подождем и будем смотреть», — сказал Брагин после матча со «Спартаком» (0:2).

Напомним, Мичков перебрался в СКА из ярославского «Локомотива» в мае 2020 года. Юный хоккеист в январе оказался лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде. Форвар набрал там 14 (9+5) очков, установив рекорд юношеских Олимпийских игр.

В шести играх текущего сезона 15-летний хоккеист, забивший в первом своем матча за СКА-1946, забросил уже пять шайб.