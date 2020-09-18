Экс-хавбек «Зенита» Роберт Мак подписал соглашением с «Ференцварошем». Как сообщает пресс-служба венгерского клуба, контракт с 29-летнем словаком подписан на правах свободного агента.

Предыдущей командой Мака был турецкий «Коньяспор», однако в марте клуб расторг соглашение с Робертом из-за пандемии коронавируса.

Мак играл за «Зенит» с 2016 года. В составе петербургского клуба Мак отыграл 72 игры во всех турнирах, забил 14 голов, сделал десять голевых передач и завоевал титул чемпиона страны.

Отметим, что венгерский «Ференцварош» возглавляет бывший форвард «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.