Стал известен характер повреждения фигуриста Максима Серова, выступающего в танцах на льду в паре с Анастасией Федоровой. Спортсмена унесли на носилках после падения в ритм-танце на этапе Кубка России в Сызрани.

В ходе исполнения ритм-танца 17-летний фигурист потерял равновесие на поддержке и сильно ударился спиной о лед.

Как сообщил тренер спортсменов Анжелика Крылова, у спортсмена выявили сильное сотрясения мозга.

«Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ. Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс», — приводит слова Крыловой ТАСС.

По словам Крыловой, спортсмена хотели госпитализировать, но в итоге отказались. Пара снимается с Кубка России и возвращается в Москву.