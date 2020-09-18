Бывший форвард «Зенита» нападающий «Сочи» Антон Заболотный выразил желание, чтобы его действующий клуб добавил ему конкуренции.

Заболотный отметил, что конкуренция в команды должна быть. Форвард это приветствует.

Хотелось бы, чтобы «Сочи» нашёл нападающего, который может со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться», — приводит слова игрока «Матч ТВ»

Заболотный отметил, что либо он продлевает контракт с «Сочи», либо уйдет в другой клуб. Все будет зависеть от его игры в текущем чемпионате. «Своими ногами буду пробивать свое будущее», — добавил игрок.

Напомним, нападающий «Сочи» Антон Заболотный показал средний палец болельщику московского «Спартака» после матча первого тура российской премьер-лиги.