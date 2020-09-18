Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участие в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

По его словам, причиной пропуска гонки 19 сентября стали болевые ощущения в локте. Логинов начал чувстовать боль на тренировке.

По словам Касперовича, решили лучше не стартовать: дистанция длинная, руку сейчас нагружать не стоит.

«Желание выступать у него есть, состояние тоже хорошее, подготовка идёт нормально, но руку пока лучше поберечь. Завтра он проведет тренировку, после которой станет понятно, сможет ли он побежать спринт», — цитирует Касперовича ТАСС.

После индивидуальной гонки состоится спринтерская гонка 21 сентября, затем пройдет эстафета — 22-го.