«Краснодар» и «Химки» провели сверх результативный матч на старте 8-го тура РПЛ. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 7:2.

Счет открыл форвард Маркус Берг, добивший мяч после нереализованного пенальти.

Через четыре минуты отличился Виктор Классон, забивший свой первый гол после травмы. На 27-й минуте чудо-год забил игрок «Химок» Аршак Корян. Он же реализовал пенальти на 39-й минуте.

Во втором тайме на 45-й минуте Классон оформил дубль, после чего «Краснодар» забил еще три мяча — забивали Вильена, Кабелла, Даниил Уткин и Магомед Шапи-Сулейманов.

«Краснодар» с учетом технической победы над «Ротором» одерживает вторую победу подряд.