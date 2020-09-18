Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Риме. В третьем круге она уступила украинской спортсменке Элине Свитолине со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Матч продолжался один час 56 минут. Россиянка выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта из шести. Ее соперница ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и реализовала три брейка из восьми.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей встречи Полона Херцог (Словения) — Маркета Вондроушова (Чехия).