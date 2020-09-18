Экс-нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин перешел в клуб MLS «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхему.

По словам Игуаина, его цель развивать команду, иметь возможность соревноваться и помогать клубу расти благодаря опыту, приобретенному мною в Европе.

«У клуба есть хорошая база, чтобы развиваться. Надеюсь, что смогу внести вклад и оставить след. Думаю, команда сможет обрести уверенность и добиться положительных результатов. Нам есть что улучшить. Очень рад быть здесь», — цитирует Игуаина официальный сайт «Интер Майами».

Напомним, что «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом. Игуаин играл за «Ювентус» с 2016 года, проведя 32-летний 149 матчей, забив 66 мячей и отдав 16 голевых передач.