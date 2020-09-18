Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в турнире в Гамбурге. Как отмечает пресс-служба турнира, 24-летнему представителю РФ предоставят wild card. Также особое приглашение было отправлено немцу Яннику Ханфманну.

Свой последний турнир Хачанов сыграл на «Мастерсе» в Риме, где уступил норвежцу Касперу Рууду (3:6, 6:3, 1:6) в первом круге. На US Open Хачанов дошел до 1/8 финала, где в пяти сетах проиграл Алексу Де Минору.

В свежем рейтинге ATP россиянин занимает 16-ю строчку. Турнир в Гамбурге с призовым фондом более миллиона евро состоится с 21 по 27 сентября.