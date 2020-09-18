«Краснодар» разгромил «Химки» на старте 8-го тура РПЛ, Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку в летнем чемпионате России по биатлону, — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Краснодар» разгромил «Химки», забив семь голов

«Краснодар» и «Химки» провели сверх результативный матч на старте 8-го тура РПЛ. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 7:2. Счет открыл форвард Маркус Берг, добивший мяч после нереализованного пенальти. Через четыре минуты отличился Виктор Классон, забивший свой первый гол после травмы. На 27-й минуте чудо-год забил игрок «Химок» Аршак Корян. Он же реализовал пенальти на 39-й минуте. Во втором тайме на 45-й минуте Классон оформил дубль, после чего «Краснодар» забил еще три мяча — забивали Вильена, Кабелла, Даниил Уткин и Магомед Шапи-Сулейманов.

Касаткина не сумела завершить матч с Азаренко из-за травмы

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла доиграть до конца матч третьего круга турнира категории Premier в Риме. В ходе тай-брейке первого сета с белоруской Викторией Азаренко Касаткина побежала к сетке по укороченного удара и неудачно упала. Азаренко стала помогать сопернице: принесла лёд, обтёрла полотенцем. Затем с помощью судьи довела до стула, чтобы собрать вещи. После прихода врача расстроенная Касаткина пожала Азаренко руку и досрочно завершила матч. У россиянки подвернут голеностоп.

Логинов пропустит индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участие в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

По его словам, причиной пропуска гонки 19 сентября стали болевые ощущения в локте. Логинов начал чувствовать боль на тренировке.

Фигурист Серов получил травму во время ритм-танца на Кубке России. Его унесли на носилках

Российский фигурист Максим Серов получил серьезную травму во время ритм-танца на первом этапе Кубка России в Сызрани. Серов работает в танцах на льду, выступая с Анастасией Федоровой. Во время их проката в категории юниоров фигурист потерял равновесия в ходе исполнения поддержки. Парень упал, ударившись спиной и затылком о лед. Фигуристка упала следом на него.