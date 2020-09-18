Стартовал новый сезон немецкой Бундеслиги. В игре первого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» встречалась на своем поле с гельзенкирхенским «Шальке». Матч на «Альянц-Арена» в Мюнхене завершился разгромом гостей со счётом 8:0.

Голы в составе мюнхенской «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски и Серж Гнабри, который оформившил хет-трик.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 82 очка в 34 встречах. Также команда Флинга выиграла Кубок Германии и Лигу Чемпионов, обыграв в финале «ПСЖ».