Петербургский «Зенит» на гостевом поле сыграет с екатеринбургским «Уралом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 19 сентября, на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна здесь:

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Алексей Ширяев, арбитры ВАР — Алексей Матюнин и Алексей Воронцов, резервный судья — Евгений Буланов.

В матче не смогут принять участие травмированные игроки «Зенита» Себастьян Дриусси и Андрей Лунев.

В данный момент команда Сергея Семака располагается на первом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 16 очков после семи матчей. У подопечных Юрия Матвеева — девять баллов после семи встреч, команда идет на 11-й строчке.